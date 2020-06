Praktiserende læge: “Det lader til, at kvinderne overtager faget”

Kompagniskaber vinder frem, fordi antallet af kvinder stiger i almen praksis, mener nyuddannede praktiserende læge Louise Traberg. Hun har for nyligt selv købt sig ind i en kompagniskabspraksis og er glad for sine to kompagnoner på tværs af køn.

Der kommer flere kvindelige praktiserende læger, som i stigende grad nedsætter sig i kompagniskaber med flere kolleger.

Det viser tal fra PLO.

En af dem, som for nyligt har nedsat sig i et kompagniskab, er 43-årige praktiserende læge Louise Traberg. Hun købte sig sidste sommer ind i kompagniskabet ‘Lægerne Lillevang & Hansen’ i Roskilde og blev den tredje kompagnon i fællesskabet.

Hun peger på, at kompagniskaber og samarbejdspraksis er særligt attraktive for kvindelige praktiserende læger.

Kompagniskaber vinder frem, fordi de gør det muligt, især for yngre kvinder, at have en hverdag, der hænger sammen. Det handler om at få det hele til at gå op med børn, mand og et travlt arbejdsliv

»Vi er blevet langt flere kvinder i almen praksis, og det, tror jeg bestemt, har indflydelse på, hvordan vi som praktiserende læger indretter os. Mange yngre kvinder har brug for en større fleksibilitet mellem arbejds- og privatlivet med børn og mand, og det er netop muligt i kompagniskaber,« siger hun.

I alt er 57 pct. af landets praktiserende læger kvinder, og antallet har været støt stigende siden 1977. Derudover er antallet af kompagniskaber også steget de sidste to årtier, hvor 79 pct. af landets praktiserende læger i dag sidder i kompagniskaber, der eksempelvis deler lokaler, personale eller ydernummer.

Fleksibilitet og sparring

Kompagniskaber og samarbejdspraksis vinder frem, fordi der er en række fordele, som passer ind i en travl hverdag. Det mener Louise Traberg, der ser en klar kobling mellem et stigende antal kvinder og flere kompagniskaber.

»Kompagniskaberne vinder frem, fordi de gør det muligt for især yngre kvinder at have en hverdag, der kan hænge sammen. Det handler om at få det hele til at gå op med børn og mand og et travlt arbejdsliv. Der er selvfølgelig også en del yngre, mandlige praktiserende læger, der har de samme prioriteter og ønsker en balance mellem familie- og arbejdslivet, men jeg tror, at det i højere grad gælder for kvinderne,« siger hun.

For hende har det at nedsætte sig i et kompagniskab betydet, at hun har kunnet planlægge sit arbejdsskema, hvor hun bl.a. har en ugentlig fridag.

»Det havde ikke været muligt, hvis jeg sad i en solopraksis. Derudover er det også nemmere ved sygdom eller ferie at kunne trække på sine kolleger. Der er man mere sårbar alene,« siger hun.

I alt 82 pct. af de kvindelige praktiserende læger er i kompagniskabspraksis i 2020. For tre år siden var antallet 76 pct. For mændene er antallet 74 pct. i 2020 og 63 pct. i 2017.

Gode kolleger giver arbejdsglæde

I de kommende år vil der komme endnu flere kompagniskaber og samarbejdspraksis, mener Louise Traberg. Ud over mere fleksibilitet giver praksisformerne også en faglig udvikling og et kollegialt samvær, peger Louise Traberg på.

En hverdag med gode kollegaer omkring sig er centralt, når det kommer til trivsel og arbejdsglæde

»Som nyuddannet speciallæge var det meget vigtigt for mig at komme et sted hen, hvor jeg havde kolleger, jeg kunne sparre med i dagligdagen. Det gør, at man udvikler sig fagligt ved at kunne trække på sine kollegers erfaringer, lige meget om man er nyuddannet eller har været praktiserende læge i længere tid,« siger hun og forklarer, at hun ofte henvender sig til sin ene kollega, der er særlig fagligt stærk i nefrologien, når det handler om nyrepatienter og sin anden, når det handler om administration og økonomi.

»Og så kommer mine kolleger til mig, når det handler om patienter med psykiske lidelser, fordi det er et område, jeg synes, er særligt interessant og trives godt i. På den måde supplerer vi hinanden godt,« siger Louise Traberg.

Derudover er en hverdag med gode kollegaer omkring sig centralt, når det kommer til trivsel og arbejdsglæde, mener hun. Derfor stilede hun allerede på studiet efter et speciale, hvor hun kunne få en arbejdsplads med faste kolleger.

»Vi har rigtig mange arbejdsopgaver, og så betyder det ekstra meget at have rare kolleger, man kan grine med i kaffestuen i pauserne. For mig er det den vigtigste forudsætning for, at jeg har lyst til at gå på arbejde om morgenen,« siger hun.

Louise Traberg kan derfor heller ikke forestille sig selv i en solopraksis hverken nu eller i fremtiden, da hun mener, at det vil blive for ensomt.

Køn betyder noget

Når det kommer til, om der er forskel på mandlige og kvindelige læger, mener Louise Traberg, at kønnet har en betydning. Derfor mener hun, at det vigtigt, at kønsfordelingen er nogenlunde lige og ikke har en overvægt af det ene eller det andet køn.

Louise Traberg, 43 2007: Cand. med. fra Københavns Universitet 2019: Færdiguddannet som speciallæge i almen medicin 2020 – nu: Kompagnon i lægehuset ‘Lægerne Lillevang, Hansen & Traberg’ i Roskilde Har været i tre forskellige lægepraksis under sin uddannelse Privat: Bor i Roskilde med sin mand og to børn

»Generelt er vi kvinder gode til at have empati og snakke med folk, som jo er en stor del af faget. Der har mænd typisk en mere rationel tilgang til tingene og kan være mere logisk tænkende og mere detaljeorienteret,« siger hun.

Louise Traberg forklarer, at hun oplever det på sin egen arbejdsplads, hvor den ene af hendes kompagnoner er en mand. Det er en styrke for både samarbejdet i kompagniskabet og for patienterne, peger hun på.

»Det giver et bedre samarbejde med de patienter, som ønsker en mandlig læge, og det giver en bedre dynamik internt på min arbejdsplads. Det er svært at sætte fingeren på præcis, hvad det er, men for mig har køn en betydning, når det kommer til det sociale,« siger hun.