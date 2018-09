Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Praksisklinikken Sydvestjysk Sygehus er navnet på den nyåbnede lægeklinik i Esbjerg. Den fungerer som en almindelig lægepraksis, dog adskiller den sig fra normen ved, at den ligger på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Efter Esbjerg manglede praktiserende læger, fik region Syddanmark i januar tilladelse til at prøve nye muligheder for at afprøve nye måder at drive […]