Pfizer betalte for VIVE-rapport: Vigtigt at få diskuteret håndteringen af nye terapiformer

Pfizer har finansieret en ny VIVE-rapport vedrørende de nye avancerede terapiformer, som kommer på markedet i disse år. Det er også vigtigt for industrien, at der er klare retningslinjer for prissætning, evaluering og håndtering af disse behandlinger, siger landechef i Pfizer Danmark Lars Møller.