Peter Rossing om diabetes-debat: Behandlingsvejledning flugter med guidelines

Novo Nordisk er særdeles kritisk over for Medicinrådets nye behandlingsvejledning for type 2-diabetes. Men selvom rådets metode kan diskuteres, afviger den ikke nævneværdigt fra internationale og danske guidelines, vurderer en af landets mest vidende diabetesforskere.