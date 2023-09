Årets modtagere af Patientsikkerhedsprisen går til personer med egne erfaringer, der hjælper ligesindede i psykiatrien, såkaldte peers. En del af begrundelsen går på, at det er en bedrift, der har engageret både patienter, borgere og pårørende i arbejdet med patientsikkerhed, og at det er et vigtigt bidrag til forebyggelse af selvmordsforsøg og genindlæggelser. Patientambassadør Vibeke Andersen sætter ord på dette arbejde: »I bruger jeres egne dyrekøbte erfaringer fra eget liv til at hjælpe sårbare mennesker med at finde håb i...