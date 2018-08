Patienter bør inddrages i valg mellem hjerteoperation eller stent

Nye retningslinjer fra European Society of Cardiology lægger vægt på, at patienterne bør altid inddrages i valget ellem en hjerteoperation eller indsætning af en stent.

Der er blevet lavet nye retningslinjer for valget mellem en hjerteoperation eller indsætning af en stent via kateter til patienter, som har oplevet et hjerteanfald. De nye retningslinjer er netop blevet offentliggjort på ESC-kongressen i München. Behandling af forsnævrede kranspulsårer kan ske enten akut eller ved planlagt indlæggelse for at forbedre blodgennemstrømningen og reducere brystsmerter […]