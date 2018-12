Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Overlevelsen efter en diagnose for kræft i æggestokke, æggeledere og bughinde ventes at stige inden for de kommende år. Ændrede behandlingsprincipper, herunder anvendelse af kombinationskemoterapi, mere aggressiv kirurgi, muligvis den neoadjuverende kemoterapi samt pakkeforløbenes minimering af ventetider, har allerede øget korttidsoverlevelsen og vil formentlig også vise effekt på femårsoverlevelsen inden for de kommende få år, […]