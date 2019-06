Overvægtige ­teenagere har øget risiko for kardiomyopati som voksne

Stor svensk undersøgelse viser, at jo mere teenagere vejer, des større er deres risiko for at udvikle den alvorlige hjertesygdom kardiomyopati senere i livet. Dansk fedmelæge er ikke overrasket.

Selv moderat overvægt som 18-årig øger risikoen for at udvikle den sjældne hjertemuskelsygdom kardiomyopati senere i livet. Det viser en ny svensk undersøgelse med mere end 1,6 mio. mennesker. Slanke personer har den laveste risiko for at udvikle hjertesygdommen, som kan lede til hjertesvigt og dødsfald, men derefter følger risikoen BMI. Selv normalvægtige har en […]