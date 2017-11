Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der har været fejl i oplysningerne om, hvor mange overbelægningsdage hospitalerne har haft. Det fremgår af et følgebrev til et tidligere ministersvar til Sundheds- og Ældreudvalg (pdf). Udvalget spurgte sidste år den daværende sundhedsminister om en fremstilling over de ti afdelinger med mest overbelægning for hver af de fem regioner. Og ministeren gav svar. Men […]