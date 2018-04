62 pct. af landets kommuner har tilknyttet faste læger på et eller flere plejehjem. Projektchef i Vive mener, at der er en faglig gevinst for lægerne ved at være med i ordningen

Mere end halvdelen af alle landets kommuner har tilknyttet faste læger på et eller flere plejehjem i kommunen, og 11 pct. af kommunerne har fast tilknyttet læger på alle sine plejecentrene.

Det viser en ny Momentum-opgørelse.

Projektchef i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) Sidsel Vinge mener, at ordningen er en faglig gevinst for lægerne og de ansatte på plejecentrene.

»Det her er en måde, som kan gøre det sjovere og mere interessant for en praktiserende læge at arbejde med nogle af de rigtig tunge patienter. Det er sjovere at være sygeplejerske på et plejehjem, fordi man har det tætte samarbejde med en eller to læger, som gider det og rykker. Alle sundhedsfaglige synes, det er fedt at være en del af noget, der rykker, og det her er ikke et område, der hidtil har rykket særlig meget,« siger hun i en pressemeddelelse.

Enkelte kommuner er udfordret

Da ordningen blev testet i 2012 i syv kommuner, viste den store gevinster for borgerne, men i nogle kommuner har de haft svært ved at få aftaler i hus med de praktiserende læger. Momentum-opgørelsen viser, at det for otte pct. af kommunerne ikke har været muligt at indgå aftaler med de praktiserende læger. To pct. af kommunerne er ikke kommet i gang med ordningen endnu.

Sidsel Vinge mener, at forløbet op til, at ordningen blev skudt i gang, kunne have været bedre.

»Det er altid rigtig svært at gå fra en prototype og en projektfase og til en implementering og generel drift. Den model, der blev sendt ud, var efter min mening ikke hel implementeringsklar. Der manglede eksempler på, hvordan det i praksis kunne se ud,« siger hun.

Ordningen med plejehjemslæger blev aftalt i 2016 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation og går ud på, at en eller flere fast tilknyttede læger ugentligt tilbringer nogle timer på det plejecenter, de er knyttet til. Lægerne vejleder plejehjemspersonalet om, hvilke symptomer og ændringer de skal være særlige opmærksomme på, og hvordan de skal reagere på dem. Målet med ordningen er, at det skal give en bedre behandling og mere tilfredse borgere og pårørende.