Østdanmarks dataproblemer hober sig op

Stor frustration blandt fagfolk over Sundhedsplatformen, som spænder ben for komplette datasæt på en lang række behandlingsområder. Uhensigtsmæssige procedurer eller ringe behandlingskvalitet risikerer at passere under radaren, når de kliniske afdelinger ikke længere har overblikket over konsekvenserne af deres undersøgelser og behandlinger. Region Hovedstaden håber, at problemerne er fjernet inden for de næste tre år.