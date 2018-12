Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selvom indikatorerne for rygsøjlegigt kun har været brugt i tre år og derfor ikke når alle kvalitetsmål, går det betydelig bedre end i de foregående år. Det viser den seneste årsrapport baseret på tal fra DANBIO – Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandlingen af reumatologiske patienter. På landsplan opfylder afdelingerne for første gang netop indikatoren for […]