Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kompletheden for indberetning af data til Dansk Skulderalloplastik Register er i 2016 på 95,3 pct., og selvom det er et lille fald i forhold til året før, er det et udtryk for en tilfredsstillende udvikling. Det fremgår af registrets seneste årsrapport for 2017. Derimod ser man igen et fald i andelen af alle skulderalloplastik-operationer, hvor […]