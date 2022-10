Ensomhed og social isolation har betydning for helbredet, og et nyt dansk ph.d.-studie viser, at de to faktorer er forbundet med en markant øget risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Nyt studie: Ensomhed er forbundet med øget risiko for at udvikle type 2-diabetes

Psykolog Julie Christiansen, Institut for Psykologi, SDU, og forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland, står bag en ny ph.d.-afhandling, hvor hun har undersøgt, hvordan ensomhed og social isolation har betydning for helbredet.

Resultaterne peger på, at danskere, der oplever ensomhed eller kun har minimal social kontakt, er i øget risiko for at udvikle type 2-diabetes samt andre kroniske sygdomme.

Det skriver Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

»Det er bemærkelsesværdigt, at vi finder, at ensomhed og social isolation er forbundet med en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes over tid – en sammenhæng, der tilsyneladende er stærkere end sammenhængen med hjertekarsygdomme, som vi også kender fra tidligere undersøgelser,« fortæller Julie Christiansen.

I afhandlingen fandt Julie Christiansen, at både ensomhed og social isolation er forbundet med udviklingen af kroniske sygdomme herunder type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Men risikoen for diabetes er større for personer, der lider af ensomhed, end for personer, der isolerer sig socialt. Og det er vigtigt at skelne.

»Der er forskel på ensomhed, som er en subjektiv, ubehagelig oplevelse, der opstår, når ens sociale relationer ikke opfylder ens sociale behov, og så dét at være socialt isoleret, der er et objektivt forhold, der alene handler om mængden af social kontakt. Sidstnævnte kan være selvvalgt,« siger Julie Christiansen.

Ph.d.-projektet er støttet af Mary Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, DEFACTUM og Syddansk Universitet.