Læger på Toppen har i længere tid barslet med en plan for at tiltrække yngre læger til Frederikshavn, og lægerne har nu fundet frem til et tilfredsstillende koncept. I et nyt samarbejde med regionen vil de nemlig tilbyde, at yngre læger kan søge om en en delestilling mellem almen praksis og Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Det forklarer praktiserende læge i Frederikshavn Lars Skovfoged, der er talsmand i Læger på Toppen.

»Tidligere snakkede Læger på Toppen meget om, at vi selv skulle ansætte en vikar, der kunne dele tiden mellem vores klinikker, men det er vi gået bort fra. For det viste sig, at det var lidt sværere at skrue sammen, end vi havde regnet med,« siger han og fortsætter:

»Så kom vi til at tænke på, at det måske kunne gribes an på en lidt anden måde, og så kom vi i kontakt med Hjørring Sygehus og prøvede at lave en fælles ordning. For vi ved fra FYAM (Forum for Yngre Almenmedicinere)s egne undersøgelser, at unge speciallæger i almen medicin tit synes, at de godt kunne bruge lidt mere tid til lidt mere uddannelse. Det vil de kunne få på den her måde,« siger han.

Ny type ansættelse

Den nye type ansættelse er den første af sin art herhjemme, og formålet med de nye stillinger er at give nyuddannede almen medicinske speciallæger mulighed for at blive ansat i almen praksis, inden de beslutter sig for et praksiskøb.

Et andet væsentligt formål er at give de nyuddannede almen medicinske speciallæger mulighed for at arbejde og efteruddanne sig i medicinske hospitalsambulatorier og akutmodtagelse. Ud over den faglige uddannelse opbygger lægen på den måde et netværk på Regionshospital Nordjylland, forklarer udviklingschef Henrik Sprøgel fra Regionshospital Nordjylland.

»Lægerne får mulighed for at blive klogere på livet som praktiserende læge samtidig med, at de vil være en del af det faglige fællesskab på hospitalet. Det skulle gerne resultere i flere praktiserende læger i Nordjylland og også gerne føre til et endnu tættere samarbejde mellem almen praksis og hospitalet,« siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge Lars Skovfoged kommer stillingen til at være 40 pct. i et ambulatorium og 60 pct. ude i almen praksis, og man vil stadig kunne prøve at være i forskellige af byens praksis.

»Men med den her løsning, er lægerne formelt ansat som en afdelingslæge på sygehuset. Dermed har vi også sikret dem i forhold til sygdom og barsel med den her løsning. Alt det er helt på plads nu,« siger Lars Skovfoged.

Jobbene, som 23 læger i Frederikshavn har samarbejdet med regionen om, slås op i november. Det er ifølge Lars Skovfoged håbet, at de første nye læger begynder 1. februar.

Region Nordjylland besluttede i sit budgetforlig 2017 at arbejde med nye praksisformer for at sikre læger til alle nordjyder. Samarbejdet med praktiserende læger som ”Læger på toppen” er en blandt flere nye veje til at sikre bedre lægedækning i Nordjylland.