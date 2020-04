Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen giver rødglødende telefoner i almen praksis

Flere danskere kan nu blive testet for coronavirus, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Det giver et tryk på telefonerne i landets lægehuse og logistiske udfordringer, siger PLO-formand Christian Freitag.

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen udvider kriterierne for, hvem der kan henvises og testes for coronavirus.

Det giver rødglødende telefoner hos landets praktiserende læger, forklarer PLO-formand Christian Freitag.

»Jeg er sikker på, at der er tryk på i rigtig mange lægehuse, som har lange ventetider i telefonerne. Vi har travlt, og det skaber flaskehalse, men sådan må det være, når flere danskere skal testes,« siger han.

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer udkom tirsdag 21. april og betyder, at blandt andet personer med milde symptomer på COVID-19 og personer, som har været i kontakt med smittede, nu kan blive testet.

Praktiske og logistiske frustrationer

I Holtes Lægehus, hvor Christian Freitag har sin egen lægepraksis, er der også en jævn strøm af patienter, forklarer han. Normalt sidder der en medarbejder ved telefonen, men nu er de tre personer til at besvare de mange opkald fra patienterne.

Christian Freitag forventer, at trykket på telefonerne fortsat vil stige de næste par uger med corona-relaterede henvendelser.

»Jeg tror, at vi får nogle uger, hvor der er rigtig meget tryk på, fordi antallet af patienter, der har behov for at blive testet har ophobet sig den sidste tid. Jeg håber, at vi kommer ind i et stabilt lejre, men alt ændrer sig hele tiden, så det er svært at sige,« siger han.

De mange henvendelser kan også give udfordringer for de praktiserende læger, påpeger Christian Freitag. Han forklarer, at det kan være et puslespil at få alle de praktiske og logistiske tiltag til at gå op.

»Vi sidder med en række praktiske udfordringer, hvor vi skal navigere i en række forskellige computerprogrammer og forskellige pop-op vinduer, vi ikke før har taget stilling til. Samtidig skal vi sørge for, at henvendelserne ender de rette steder alt efter, hvilken region og kommune vores patienter bor i,« siger han og fortsætter:

»Det kan give en del frustrationer ude i almen praksis, men det er ikke, fordi vi er fagligt udfordret,« siger han og peger på, at der ligger mange forberedelsestimer for de praktiserende læger under corona-udbruddet.

Med de nye retningslinjer forventer Danske Regioner, at antallet af test vil øges til 32.000 om dagen fordelt mellem sundhedsvæsenet og de nye testcentre, som TestCenter Danmark har etableret rundt omkring i landet.