Anbefalingerne for indtag af alkohol er blevet ændret for første gang siden 2010. De nye anbefalinger fokuserer særligt på helt at undgå alkohol for de under 18-årige og på at undgå umådeholdent indtag. Som noget nyt er genstandsgrænserne ens for mænd og kvinder.

10-4 er tallene, du skal huske, hvis du er en voksen dansker. 0 er tallet, hvis du er under 18 år.

Vi ved, at unge, der drikker store mængder alkohol på én gang, er i øget risiko for ulykker, vold og uønsket sex Niels Sandø, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der netop er landet, bygger på ny viden om, hvad alkohol betyder for helbredet, skriver styrelsen.

Hvis du er voksen, er det anbefalede maksimum 10 genstande om ugen, uanset om du er mand eller kvinde. Det er blevet ændret fra 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

Ændringerne sker, fordi man kan mindske helbredsrisikoen ved at holde sig til maksimalt 10 genstande, og at risikoen på det niveau af genstande er nærmest ens for mænd og kvinder. Hvis man drikker mere end 10 genstande, stiger helbredsrisikoen dog hurtigere for kvinder end for mænd.

»Der vil altid være en risiko forbundet med indtag af alkohol. Man kan dog minimere – men altså ikke helt fjerne – sin risiko ved at drikke maksimalt 10 genstande henover en uge,« siger enhedschef Niels Sandø i en pressemeddelelse.

De bør fordeles, så du maksimum drikker fire genstande på samme dag og dermed undgår binge-drinking – på dansk umådeholdent druk – der defineres som indtagelse af fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

»Ens drikkemønster har også stor betydning. Derfor anbefaler vi, at man højst drikker 4 genstande på samme dag,« siger han.

De unge må ikke drikke

For børn og unge under 18 år bliver anbefalingen skærpet, og det frarådes nu helt at drikke alkohol. Det skyldes især, at der er kommet mere viden på området, der viser, hvordan alkohol kan skade hjernens udvikling, når man er ung og blandt andet have negativ indflydelse på hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog.

Som en særlig skadelig faktor har unge, der drikker alkohol, desuden ofte en kultur omkring alkohol, hvor det handler om at drikke sig fuld.

»Vi har et særligt fokus på unge. Vi ved, at unge, der drikker store mængder alkohol på én gang, er i øget risiko for ulykker, vold og uønsket sex. Alkohol kan også være skadeligt og påvirke både hukommelse og indlæringsevne hos børn og unge, hvor hjernen forsat er under udvikling. Derfor har vi skærpet vores anbefalinger i forhold til børn og unge under 18 år, så vi nu fraråder, at de drikker alkohol,« siger enhedschef Niels Sandø.

Lægeforeningen er glad

Hos Lægeforeningen, der længe har efterlyst strengere lovgivning på alkoholområdet, vejrer de morgenluft. Champagnepropperne er ikke sprunget i Domus Medica, men man håber, at politikerne lytter til Sundhedsstyrelsen.

»De nye skærpede genstandsgrænser fra Sundhedsstyrelsen bør i allerhøjeste grad fungere som et pejlemærke for vores politikere. Vi har fået mere viden om, i hvor høj grad alkohol skader hjernens udvikling for børn og unge, og det afspejler de nye anbefalinger. Sundhedsstyrelsen fraråder nu helt, at børn og unge under 18 år drikker alkohol. Der kan derfor ikke længere være tvivl om, at en 18 års aldersgrænse for køb af alkohol skal være en del af den kommende forebyggelsesplan for børn og unges alkoholforbrug,« siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Anbefalingerne vedrørende alkoholforbrug hos kvinder, der forsøger at blive gravide, er gravide eller ammer, er uændret.