Nye anbefalinger om depressionsmedicin

Sundhedsstyrelsens Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) har opdateret anbefalingerne for medicinsk behandling af depression i almen praksis. Styrelsen anbefaler blandt andet de meget brugte antidepressiva SSRI-lægemidler citalopram, escitalopram og sertralin som ligeværdige valg. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Anbefalingerne giver læger i almen praksis et opdateret grundlag for at vælge antidepressiva, og de […]