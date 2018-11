I et bekymringsbrev til sundhedsministeren advarer to medlemmer af regionsrådet i Midtjylland om at gøre alvor af at sløjfe psykiatrien af KBU, som lægedækningsudvalget har anbefalet. Det vil kappe forsyningslinjen til psykiatrien, siger de.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det er »dybt bekymrende«, at lægedækningsudvalget har anbefalet Sundhedsstyrelsen at ændre sammensætningen af KBU-forløbene, så psykiatrien helt skrives ud af yngre lægers KBU-forløb. Det skriver to regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland i et bekymringsbrev til Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby samt Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. »Psykiatrien har i alt for mange år været svært underprioriteret i det […]