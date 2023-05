Ung læge er årets vinder af Ph.d. Cup

Rune Petring Hasselager fra Sundhedsvidenskab på Københavns Universitet og Herlev Hospital blev i fredags kåret som vinder af Ph.d. Cup 2023, der blev afholdt i DR Koncerthuset. Her vandt han ved letforståeligt at forklare, at det ikke er ligegyldigt, om man bliver bedøvet i en blodåre eller med gas.