​Martin G. Tolsgaard, speciallæge i gynækologi og obstetrik, er ny professor med særligt fokus på klinisk uddannelse. Han vil gøre kunstig intelligens til lægens nye feedbackmakker. Professoratet løber fra 1. januar 2023, og den tilhørende overlægestilling er tilknyttet både Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet og CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation). Professoratet er forankret i Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Målet med professoratet er ifølge Martin G. Tolsgaard at...