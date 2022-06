Årlig samtale med multisyge skaber overblik for både borgere og praktiserende læger

Manglende rutiner med multisyge patienter fik overblikket til at glippe for Lægerne Kanaltorvet 8 i Albertslund. Men en årlig samtale om kroniske sygdomme bygget op om en ny digital platform har vist sig at give mening for både praktiserende læger og patienter. Gigtforeningen ser også et stort kvalitetsløft ved årlige samtaler.