​Rigshospitalets Fase 1 Enhed deltager i verdens første forsøg med kræftbehandling, som kan blive et gennembrud inden for immunterapi.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Af I alt 15-20 danske patienter med lymfekræft er blandt de første i verden, der er begyndt behandling med et lovende immunologisk lægemiddel. Midlet, der er udviklet af det schweiziske medicinalfirma Roche, er en ny form form for immunterapi, som indtil for nylig ikke er givet til patienter, men kun afprøvet i cellelinjer og forsøgsdyr. […]