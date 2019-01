En ny oplysningskampagne skal informere udsatte borgere og borgere med lav indkomst om muligheder for at få adgang til nødvendig medicin.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En ny oplysningskampagne skal give udsatte borgere og borgere med lav indkomst bedre information om mulighederne for at få støtte ved køb af medicin. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Den nye kampagne skal få færre udsatte borgere til at undlade at købe den nødvendige medicin og oplyse dem, hvor de kan få […]