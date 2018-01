Ny forskning gør det muligt at vaccinere målrettet mod meningitis

Nyt studie fra Hvidovre Hospital viser, at børn med kroniske sygdomme har en øget risiko for at få meningokok-infektioner. Vaccination af denne gruppe vil efter alt at dømme kunne mindske risikoen for at blive ramt af den frygtede infektion, siger hun.