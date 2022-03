Ny doktor ved Aarhus Universitet undersøger konsekvensen af multisygdom hos hjertepatienter

Multisygdom og den medicinske behandling heraf kan have stor betydning for både risikoen for og udfaldet af hjertesygdomme. Det viser forskning fra læge, ph.d. og dr.med., Morten Schmidt, der netop har forsvaret sin doktordisputats ved Aarhus Universitet.