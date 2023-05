Når en patient udskrives i Region Sjælland, skal hospitalet fortsat have ansvaret for behandlingen i de efterfølgende tre dage. Det skal skabe mere tryghed for patienterne, for de pårørende og for medarbejdere i kommunerne, der har mulighed for at ringe til hospitalet med spørgsmål. Hovedstaden har arbejdet med 72 behandlingsansvar i over et år, og nu følger andre regioner trop. Både Region Syddanmark og Region Sjælland har besluttet at indføre det samme, mens man i Region Midtjylland allerede har et...