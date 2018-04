Kardiologien er fra 1. april igen blevet en selvstændig afdeling på Nordsjællands Hospital. Niels Tønder konstitueres som ledende overlæge for den nye kardiologiske afdeling.

Det skriver Nordsjællands Hospital i en pressemeddelelse.

Ambitionen med selvstændiggørelsen af afdelingen er at skabe et mere fagligt miljø og tiltrække talenter inden for det kardiologiske speciale. Niels Tønder har gjort sig tanker om, hvordan de kan gøre Nordsjællands Hospital til et oplagt karrierevalg.

»Vi kan tilbyde et fagligt udfordrende miljø, men for yngre kardiologer vil vi også tilbyde en fast og struktureret mentorordning og byggestenene til en egentlig lederuddannelse, der kan bruges på den videre vej i karrieren,« siger han.

Tæt samarbejde med øvrige specialer

Tidligere har kardiologerne på Nordsjællands Hospital været en del af kardiologisk, nefrologisk og endokrinologisk afdeling. Selvom hjertelægerne nu rykker til en selvstændig afdeling, vil samarbejdet fortsat være tæt.

Det muliggøres ved, at den ledende oversygeplejerske stadig vil være delt mellem specialerne samt et lægeligt vagtfællesskab.

Afdelingens patientgruppe vil være bredt sammensat, og der vil derfor være god mulighed for lægerne for at forske på den nye afdeling.