Nekrolog: Psykiatrifondens stifter, psykiater Jes Gerlach, er død

Et meget betydningsfuldt menneske for psykiatrien i Danmark og for udbredelsen af forståelse og viden om psykisk sygdom er gået bort. Speciallæge i psykiatri Jes Gerlach blev 83 år. Jes Gerlach stiftede Psykiatrifonden i 1996, i dag en støt voksende organisation, der arbejder for at forebygge psykisk sygdom og nedbryde de mange fordomme, mennesker med psykisk sygdom stadig møder.

Nekrologen er skrevet og udsendt som pressemeddelelse af Psykiatrifonden den 5. maj 2022.

Psykiatrifondens tidligere formand, speciallæge i psykiatri Anne Lindhardt, fortæller om sit mangeårige samarbejde med Jes Gerlach:

»Jes var uhøjtidelig og nærværende. Og han kunne sælge sand i Sahara, som man siger. Da jeg i sin tid først lærte ham at kende, trak han mig ind i at holde foredrag om psykisk sygdom. Han var desuden et netværkstalent uden lige. Da han stiftede Psykiatrifonden gjorde han det med afgørende støtte fra to meget stærke skikkelser, nemlig tidligere, desværre afdøde, nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer og tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Jes var eminent til at alliere sig med mennesker, der ofte havde egne livserfaringer med psykisk sygdom fra deres nærmeste familie og som derfor engagerede sig dybt i arbejdet med at udbrede viden og forståelse. Samtidig gjorde Jes, hvad der passede ham. Han insisterede på at være sin egen og har været vanskelig at kalde til orden i et hierarki som sundhedsvæsenets. Jes Gerlach var garant for fakta, han var pålidelig og politisk neutral – og så var han ikke mindst højt elsket af sine patienter i den private praksis, han drev i mange år,« siger Anne Lindhardt.

Jes Gerlach blev cand.med. i 1966, speciallæge i psykiatri i 1977 og overlæge på Sankt Hans Hospital i 1978. I 1979 forsvarede Jes Gerlach sin disputats med titlen ”Tardive dyskinesier”. Jes Gerlach har haft en meget markant forskningsprofil koncentreret om biologisk psykiatri og psykofarmakologi, både grundforskning og klinisk forskning.

Jes Gerlach er hovedforfatter og medforfatter til en lang række internationale videnskabelige artikler med særlig fokus på antipsykotika: Virkningsmekanismer, terapeutiske virkninger og bivirkninger. Han var i 1972-1990’erne med i den kliniske udvikling af clozapin, og Jes Gerlach har bl.a. udviklet og valideret Sct Hans Scale for EPS, publiceret i 1988.

Jes Gerlach har tidligt haft en stærk international profil og har været managing editor for Psychopharmacology (Clinical Psychopharmacology) 1983-2003. Herudover har han siddet i editorial boards for Neuropharmacology, Clinical Neuropharmacology, Reviews in Neuroscience, Schizophrenia Research og Advances in Schizophrenia and Clinical Psychiatry m.fl.

Jes Gerlach har tilrettelagt og været ordstyrer ved mere end 60 nationale og internationale videnskabelige kongresser og symposier og har desuden været opponent ved svenske og danske doktordisputatser.

Jes Gerlach var æresmedlem af Dansk Psykiatrisk Selskab og modtog Ridderkorset af Dannebrogordenen i 2017. I 2013 fik han Lægeforeningens fornemste pris, Barfred-Pedersen æresgaven, for sit enorme arbejde for psykiatrien.

Jes Gerlach efterlader sig hustru og voksne børn.