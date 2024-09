Stress øger risikoen for tilbagefald ved psoriasis. Det viser et nyt avanceret forsøg med mus. Data fra studiet er netop blevet præsenteret på den årlige kongres for European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). I studiet havde forskerne induceret psoriasis i humane hudceller på xenografe mus. Herefter behandlede de musene med dexamethasone til remission. Musene blev efterfølgende udsat for enten stressende lyd eller placebobehandling for at identificere, om stress kan have betydning for, om psoriasis vender tilbage eller ej. Stress...