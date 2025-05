Efter gentagne voldsepisoder: Vi bliver nødt til at gøre mere for at beskytte vores medarbejdere

Hospitalsdirektionen på Amager og Hvidovre Hospital har fået nok. Der skal sættes en stopper for overfald og trusler mod personalet. Derfor kommer der nu sikkerhedsassistenter. Det kan godt være, at nogle patienter måske vil synes, det er ubehageligt, men det vigtigste er, at personalet føler sig mere trygge, siger arbejdsmiljørepræsentant.