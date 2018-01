Jeg frygter alvorligt, at akutafdelingerne smuldrer. Jeg ser en masse erfarne ‘akutmedicinere’, der som jeg har beskæftiget sig med området de sidste 10 år, miste pusten og forlade området. Det ville ikke være nogen katastrofe, hvis der var nye til at tage over. Men det er der ikke

I 2007 udkom Sundhedsstyrelsens plan ‘Styrket Akutberedskab’, som ret hurtigt fik den lidt mere mundrette betegnelse Akutplanen 2007. 10 år efter må det være på sin plads at forsøge at gøre en form for status over planen. Min motivation for at komme med et bud på dette er, at jeg ret hurtigt efter 2007 gik […]