Millionbevilling til forskning i børneastma og adfærdsproblemer

Børnelæge Bo Chawes fra Herlev-Gentofte Hospital og Dansk BørneAstma Center modtager en bevilling på 11 mio. kr. til at gøre os klogere på, hvordan diæt og kosttilskud under graviditeten påvirker barnets risiko for at udvikle børneastma og adfærdsvanskeligheder.