Nyt studie viser, at ældres mentale status har indflydelse på risikoen for at dø af hjerteanfald.

Ældre med eksempelvis demens eller Alzheimers har dobbelt så høj risiko for at dø inden for et år efter et hjerteanfald sammenlignet med normalt fungerende ældre. Det viser ny forskning, der er blevet præsenteret på ESC-kongressen i München »Kardiologer bør overveje at udføre simple test for at vurdere den mentale status hos patienter efter et […]