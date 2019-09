Italiensk undersøgelsen understreger behovet for bedre information til patienter med type 1-diabetes, så de kan forbedre præcisionen i deres kalorieberegninger og reducere risikoen for for lavt blodsukker.

Måltidstype og måltidsstørrelse er de mest afgørende faktorer for præcisionen af kalorieberegninger og dermed blodsukkerkontrol blandt patienter med type 1-diabetes. Det viser ny forskning, der netop er blevet præsenteret på en kongres for European Association for the Study of Diabetes (EASD), som i disse dage bliver afholdt i Barcelona. Resultatet af undersøgelsen understreger ifølge forskerne […]