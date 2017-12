Mads Skipper bliver ledende overlæge på Regionshospitalet Viborg

Fra idag er det Mads Skipper der har det overordnede ansvar for at lede og udvikle Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg i samarbejde med oversygeplejerske Maria Brinck Krog. Han starter i dag som ledende overlæge på afdelingen. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse.

Mads Skipper har allerede både viden og erfaring fra Børn og Unge. Han har nemlig været ansat i afdelingen igennem flere år og kender således afdelingen og dens styrker.

»En af afdelingens store styrker er kulturen. Der er vægt på fællesskabet om at gøre det bedst mulige for børnene og deres familier. Der er en utrolig god læringskultur, som er blevet etableret og båret af erfarne overlæger og ledelsen igennem mange år. Som ledende overlæge i Børn og Unge vil jeg arbejde på fortsat at sikre en god og bred afdeling med patienterne i centrum og høj kvalitet i behandlingen,« siger Mads Skipper i pressemeddelelsen.

Mads Skipper har en ledelsesmæssig baggrund i lægepolitisk arbejde. Han har blandt andet erfaring som bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og Yngre Læger. De sidste fem år har han haft politisk hovedansvar for uddannelses- og forskningsområdet i Lægeforeningen. Derfor er en af hans ambitioner også at videreudvikle og fastholde det gode uddannelsesmiljø for alle ansatte i Børn og Unge.

»Mads Skipper er en markant person i Lægeforeningen og på uddannelsesområdet. Han evner at trække udviklingsopgaver op på et strategisk niveau. Mads Skipper kommer til at stå i spidsen for udviklingen både fagligt, forsknings- og uddannelsesmæssigt, og her har han sin store styrke. Han er særdeles bevidst om, at vi kan og skal kunne tilbyde et uddannelsesmiljø i særklasse,« siger Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

Afdelingen tæller 150 medarbejdere – heraf er 28 af dem læger.