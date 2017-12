Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Frygt har det med at sørge for beskæftigelse. Det viser sig f.eks., når et flertal af de amerikanske læger indrømmer, at de er så bange for erstatningssager, at man helst også henviser patienterne til kolleger, selvom det anses for overflødigt. Skulle uheldet være ude, kan man i hvert fald ikke anklages for manglende sans for […]