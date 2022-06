Leo Pharma får hård kritik: Holdt GCP-inspektører for døren

Lægemiddelstyrelsen blev mødt af en lukket dør, da styrelsens GCP-inspektører efterspurgte vigtig dokumentation for to af Leo Pharmas studier af eksemmedicin. Inspektørerne fandt også væsentlige mangler i beskrivelserne i den kliniske studierapport.

Leo Pharma har fået ørene i maskinen.

Det for tiden økonomisk pressede firma har ikke overholdt helt principielle regler om at give åben adgang til Lægemiddelstyrelsens good clinical practice-inspektører.

Ikke at udlevere inspektører den efterspurgte dokumentation, de skal bruge til deres kontrol, er totalt uacceptabelt Lægemiddelstyrelsen i GCP-rapport

Firmaet stod derfor i marts 2021 ansigt til ansigt med sanktioner og anmærkninger af groveste karakter – de såkaldte ‘kritiske afvigelser’ – som potentielt kunne betyde, at to af deres studier skulle sættes på pause eller helt standses.

Det fremgår af en aktindsigt i Lægemiddelstyrelsens inspektionsrapporter fra to forskellige Leo Pharma-studier.

Det ene af de omtalte studier handler om det såkaldte ECZTRA 2 fase 3-forsøg, som i dag delvist ligger til grund for firmaets amerikanske og europæiske markedsføringstilladelse til antistoffet og IL-13-hæmmeren tralokinumab – Leo Pharmas forventede flagskib mod atopisk dermatitis.

Det andet studie er Leo Pharmas fase 2-studie, hvor den endnu ikke godkendte JAK-hæmmer delgocitinib, der stadig bliver undersøgt som behandling mod kronisk håndeksem, blev afprøvet på voksne forsøgspersoner.

Ifølge Per Spindler, der er teamleder i Lægemiddelstyrelsens Center for Kontrol, Medicinsk Udstyr og Tilgængelighed, graduerer styrelsens GCP-inspektører kun afvigelser som værende kritiske, når det eksempelvis kan få betydning for datakvaliteten.

»Når en afvigelse er klassificeret som kritisk, vil det sige, at der er tale om en eller flere afvigelser fra praksis eller processer, der potentielt kan påvirke patientsikkerhed, patientrettigheder og/eller dataintegritet og -kvalitet.«

»Så afvigelsen er derfor alvorlig,« skriver han i en mail til Dagens Medicin.

Hvad er GCP? I Danmark kontrolleres gennemførsel af kliniske forsøg med lægemidler af Lægemiddelstyrelsen. Formålet med inspektionen af kliniske forsøg er primært at sikre, at forsøgene overholder retningslinjerne for good clinical practice (GCP). GCP er et sæt af internationalt anerkendte etiske og videnskabelige retningslinjer, som benyttes ved design, gennemførsel og rapportering af kliniske lægemiddelforsøg i mennesker. En inspektion kan være en rutineinspektion, men den kan også være udløst af f.eks. rapportering af alvorlige afvigelser. Kilde: Lægemiddelstyrelsen

Totalt uacceptabelt

Gennem aktindsigt har Dagens Medicin fået udleveret alle nationale GCP-inspektionsrapporter med kritiske afvigelser i perioden 2018-2020.

I de år har Lægemiddelstyrelsen i alt udført 35 inspektioner. Af disse var der kritiske afvigelser i 13 af sagerne, der altså omfatter både firma- og forskerinitierede forsøg.

Afvigelserne omfatter mange dele af spektret, lige fra problematikker omkring studiedesign, kasketforvirring og informeret samtykke, til risiko for afblinding, forsøgspersoner, der ikke er blevet randomiseret, og inklusion af forsøgspersoner trods eksklusionskriterier.

Særligt sagen om Leo Pharma vækker dog opsigt, fordi en af sagens to kritiske afvigelser var et resultat af, at Lægemiddelstyrelsen trods adskillige forsøg ikke kunne få tilstrækkelig adgang til essentielle oplysninger om de computersystemer, der i studiet blev brugt til centrale opgaver såsom datahåndtering.

Dermed kunne inspektørerne ikke få adgang til en afgørende del af det kliniske maskinrum under deres inspektion.

Det kan sammenlignes med, at Fødevarestyrelsens inspektører på et kontrolbesøg i en restaurant ikke må aflæse køleskabets temperatur eller tjekke for rindende vand i hanen.

Derfor vurderede inspektørerne, at ‘afvigelsen’ i Leo Pharma-sagen er af helt principiel karakter.

»Ikke at udlevere inspektører den efterspurgte dokumentation, de skal bruge til deres kontrol, er totalt uacceptabelt, da det forhindrer dem i at verificere national, europæisk og ICH GCP-regeloverholdelse,« skriver inspektørerne i deres rapport fra besøget hos Leo Pharma.

Systemerne skal granskes

Af inspektionsrapporten fremgår det også, at Leo Pharmas underleverandør på it-området hverken havde delt fyldestgørende dokumentation for specifikationskrav eller dokumentation for såkaldt security patching.

Grunden til, at det er vigtigt, at inspektørerne kan granske dokumentationen for kravspecifikationer, er for at sikre, at de computersystemer, der bliver brugt til håndtering af centrale elementer såsom trial master-filen og den øvrige dataindsamling, er funktionel.

Dokumentation for security patching er derimod dokumentation for, at der helt grundlæggende er et bolværk mod eksempelvis hacking udefra for at undgå tab af data.

Med andre ord er der her tale om dokumentation for, om de anvendte computersystemer gør og kan det, som de skal.

Derfor understreger Per Spindler, at Lægemiddelstyrelsen skal have adgang til netop dokumentation for kravspecifikationer og security patching.

»Det er væsentligt, at der er en sikker og pålidelig dataopsamling og -håndtering i forbindelse med kliniske forsøg, således at der bl.a. tages sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til, at data ikke manipuleres eller på anden måde invaliderer forsøget.«

»Kravspecifikationer er væsentlige for at undersøge, om systemet kan, hvad det forventes at gøre, og security patching er væsentlig for at forebygge tab af data ved eksempelvis hacking,« skriver Per Spindler i sit svar.

Sendte ultimatum

Da Lægemiddelstyrelsen bad Leo Pharmas underleverandør om dokumentationen for kravspecifikationer, gik der flere dage, før inspektørerne fik adgang. Da de endelig fik lov, var adgangen under særdeles restriktive forhold, der gjorde, at inspektørerne ikke kunne kopiere dokumentationen til deres egne systemer for videre undersøgelse.

Det lykkedes heller ikke inspektørerne at få adgang til dokumentationen for security patching, fremgår det af inspektionsrapporten.

Mere end en uge senere delte underleverandøren dog et link med 24 timers adgang til dokumentationen. Uden forudgående aftale om modtagelse af linket nåede Lægemiddelstyrelsen derfor ikke at benytte adgangen.

Dagen efter lovende Leo Pharma at vende tilbage med en forklaring, men den modtog Lægemiddelstyrelsen aldrig, står der i inspektionsrapporten.

Leo Pharma i knæ Tidligere på året præsenterede Leo Pharma sit hidtil største underskud på 4,9 mia. kr. ud af en omsætning på 10,9 mia. kr. Underskuddet har flere forklaringer, bl.a. forsinkelse på firmaets FDA-godkendelse af tralokinumab i 2021, en floppet lægemiddelkandidat, store investeringer i pipelinen og dyre it-projekter. I dag arbejdes der på højttryk for at få løbet salget af tralokinumab i gang i USA. Tidligere på året oplyste Leo Pharma, at firmaet ville indlede en omstrukturering, der vil medføre massefyringer af op mod 1.000 medarbejdere. Leo Pharma forventer først at tjene penge i 2023.

Omkring en måned efter inspektionen vendte Leo Pharma tilbage med en adgang, som dog ikke var funktionel, hvorefter Lægemiddelstyrelsen påbød firmaet at sende den efterspurgte dokumentation inden for en uge eller risikere sanktion.

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at sagen omkring Leo Pharmas manglende dokumentation for kravspecifikationer og security patching først blev afsluttet i februar i år, hvor Lægemiddelstyrelsen endelig sagde god for dokumentationen.

Navnet på underleverandøren er streget over i inspektionsrapporten, og Lægemiddelstyrelsen kan heller ikke oplyse om firmaets navn over for Dagens Medicin.

Væsentlige forhold udeladt

Foruden afvigelsen om dokumentation for kravspecifikationer og security patching fandt Lægemiddelstyrelsens inspektører også væsentlige udeladelser af information i den såkaldte kliniske studierapport fra Leo Pharmas ECZTRA 2-forsøg.

Den kliniske studierapport er en fyldestgørende beskrivelse af studiets design, metoder, forløb, resultater, analyser og konklusioner.

Specifikt kritiserer GCP-inspektørerne Leo Pharma for ikke at nævne væsentlige detaljer om, hvorfor firmaet besluttede at lukke ned for et forsøgssite med 20 af ECZTRA 2-forsøgets i alt knap 800 forsøgspersoner.

I den kliniske studierapport anfører Leo Pharma blot overordnet, at forsøget ikke blev afviklet efter bogen på det specifikke site.

Af mødereferater, som firmaet har udleveret til GCP-inspektørerne, fremgår det dog, at tilbagedatering, risiko for afblinding og mistanke om en studiekoordinators rolle i forsøget var de faktiske årsager til lukningen af den del af forsøget.

Studiekoordinatoren var en læge fra et andet land, men vedkommende havde ikke licens til at udøve lægeligt arbejde i hjemlandet, og det kunne ikke udelukkedes, at pågældende havde udført lægeligt arbejde.

Forholdene medførte, at det blev besluttet at udføre en audit, som gav anledning til en såkaldt følsomhedsanalyse, der ifølge Leo Pharma dog ikke indikerede noget alarmerende.

Ikke desto mindre er udeladelserne i GCP-inspektørernes øjne alvorlige, fordi det ikke er nok kun at nævne givne protokolafgivelser. Det skal også være muligt for læsere af den kliniske studierapport at tjekke og vurdere diverse mellemregninger og de forhold, der førte til protokolafvigelsen, forklarer Per Spindler.

»Det er vigtigt, at den kliniske forsøgsrapport beskriver resultaterne af et klinisk forsøg korrekt, da den er det formelle dokument, der anvendes af myndighederne i godkendelsesprocessen, og som angiver evidensen for brugen af lægemidlet hos mennesker.«

»Forsøgsrapporten skal derfor afspejle de faktiske forhold omkring det kliniske forsøg, således at rapporten fremstår troværdig og pålidelig i forhold til forsøgets resultater og konklusioner,« skriver Per Spindler.