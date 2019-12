Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Apotekere må godt tilbyde almindelige borgere influenza- og rejsevaccinationer, så længe det sker under delegation fra en læge. Det konkluderer lektor i sundhedsret Kent Kristensen fra Syddansk Universitet efter at have dykket ned i forarbejderne til sundhedsloven. Her jagtede han dokumentation for, at apotekerne rent faktisk har lovhjemmel til vaccinationsarbejdet, hvis eksistens læger for nylig […]