Late breaking abstracts om CLL kan afsløre mekanismer bag resistens

Hæmatologikongressen ASH kommer i år bl.a. til at løfte sløret for mekanismer bag udvikling af resistens mod kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Det fortæller overlæge Carsten Niemann fra Rigshospitalet med henvisning til to late breaking abstracts.

Carsten Niemann ved Rigshospitalets hæmatologiske klinik får rigtig travlt til dette års hæmatologikongres ASH. For ud over, at hans studerende skal fremlægge helt nye data, der peger på risikofaktorer for, hvilke patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) der udvikler et mere aggressivt lymfom i form af diffust storcellet B-celle-lymfom eller Hodgkin lymfom, så bugner programmet […]