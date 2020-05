Langt QT-syndrom er mere end en hjertesygdom

Patienter med såkaldt langt QT-syndrom får langt oftere diabetes, neurologiske og psykiatriske lidelser sammenlignet med andre danskere med samme køn og alder, viser ny forskning. Det er vigtigt at tage højde for, at QT-syndrom rammer flere organer end hjertet, når man behandler patienterne, siger hjerteforsker.