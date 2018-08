Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og HK/Privat er natten til tirsdag blevet enige om en overenskomstfornyelse for lægesekretærer i lægepraksis. Den nye overenskomst gælder for tre år, fra 1. juni 2018 til 31. maj 2021 og betyder, at lønnen skal reguleres med i alt 7,5 pct. i overenskomstperioden. Overenskomsten gælder også for speciallæger med egen praksis […]