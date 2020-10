Alt for mange danske sponsorer af lægemiddelforsøg får ikke offentliggjort data fra deres forsøg, som loven ellers foreskriver. Nu strammer Lægemiddelstyrelsen skruen over for sponsorerne og gør klar til at stange bøder ud og true med fængselsstraf.

Når en dansk læge laver et forsøg med et lægemiddel, er den vedkommende sponsor af lægemiddelforsøget lovmæssigt forpligtet til at fortælle offentligheden om forsøgsresultaterne ved at uploade dem i EudraCT-databasen. Det sikrer, at fund omkring effekt og bivirkninger kommer ud, og at der kan tages stilling til dem. Det sikrer også, at skævvridningen i forhold til publikationsbias bliver så lille som muligt.

Egentlig lyder det meget simpelt, men alligevel er sponsorer af lægemiddelforsøg på især danske hospitaler og universiteter notorisk dårlige til at få uploadet deres forsøgsresultater.

Det er et lovkrav, og sponsorerne skal leve op til loven ligesom alle andre. Når de ikke gør det, spilder de både patienternes tid og vores ressourcer. Helle Harder, sektionsleder for kliniske forsøg i Lægemiddelstyrelsen

I 2019 fik sølle 24 pct. af de danske non-kommercielle sponsorer af lægemiddelforsøg offentliggjort deres resultater gennem EudraCT, hvorfor Lægemiddelstyrelsen måtte indskærpe over for sponsorerne om deres forpligtelser. Ud af 90 udsendte rykkere, fik 60 rettet op på problemet, men 30 har stadig ikke opfyldt deres forpligtelser.

Det får nu Lægemiddelstyrelsen til at stramme retorikken yderligere og true med bøder og fængselsstraf.

»Det er sådan, at man som sponsor af et lægemiddelforsøg skal offentliggøre sine resultater, for at sundhedsprofessionelle, politikere og myndigheder kan træffe beslutninger om sundhedspleje og medicinsk forskning på det mest oplyste grundlag. Det er et lovkrav, og sponsorerne skal leve op til loven ligesom alle andre. Når de ikke gør det, spilder de både patienternes tid og vores ressourcer. Derfor indskærper vi nu over for sponsorerne, at de har en forpligtelse, og at vi er villige til at gå rettens vej, for at de kommer til at imødekomme den forpligtelse,« forklarer Helle Harder, sektionsleder for kliniske forsøg i Lægemiddelstyrelsen.

Flere årsager til, at forsøgsdata ikke bliver publiceret

Ifølge Helle Harder kan der være flere årsager til, at sponsorer af lægemiddelforsøg ikke får efterlevet de lovmæssig krav i forhold til at publicere eksempelvis data fra et forsøg, hvor to lægemidlers effekt bliver målt op imod hinanden. Det ene kan være, at de får såkaldte non-resultater, der måske ikke er lige så interessante at publicere som dokumentation af en egentlig effekt eller forskel i effekt.

»Men den type resultater er også vigtige at få offentliggjort, fordi det kan forhindre, at andre laver de samme forsøg igen,« siger Helle Harder.

En anden årsag kan være, at lægerne og forskerne simpelthen har for travlt, eller at de ikke kender til reglerne. Helle Harder erkender, at det for mange sikkert også kan være en kompliceret affære.

»Vi har GCP-enheder, som har udarbejdet vejledninger til forskerne omkring upload af resultaterne. Forskerne har dog pligt til selv at sætte sig ind i, hvordan det fungerer og publicere resultaterne. Vores opgave er primært at hive fat i alle dem, som ikke får det gjort,« siger Helle Harder.

Vi kommer med det her opråb, fordi det er vigtigt, at vi får de her data, så vi ikke både spilder samfundets ressourcer og lægernes samt ikke mindst patienternes tid. Helle Harder, sektionsleder for kliniske forsøg i Lægemiddelstyrelsen

Sektionslederen beretter også, at der fra udgangen af næste år kommer en helt ny EU-portal, hvor forskere og læger både skal ansøge om tilladelse til at lave forsøg og også uploade resultaterne af forsøgene. Forhåbentlig vil det gøre det lettere for forskere at huske, at de også har pligt til at fortælle om deres fund.

Fængsel i op til fire måneder

Helle Harder fortæller, at Lægemiddelstyrelsen er fast besluttet på, at resultaterne fra alle kliniske forsøg i Danmark bliver offentliggjort. Alle de sponsorer af lægemiddelforsøg, som ikke opfylder deres forpligtelser, vil indledningsvist modtage en række påmindelser og rykkerskrivelser. Hjælper det ikke, vil det ikke som førhen være muligt at ignorere sig ud af problemerne.

Lægemiddelstyrelsen vil fremadrettet politianmelde sponsorerne for ikke at offentliggøre deres resultater fra kliniske forsøg. Bliver sponsorerne dømt, kan de se frem til en bøde af en anseelig størrelse eller sågar fængselsstraf i op imod fire måneder.

De første til at få at vide, at der nu bliver strammet op, er de 30 sponsorer af lægemiddelforsøg i 2019, som stadig mangler at bliver indrapporteret. De vil i løbet af kort tid modtage den første rykker på vejen mod en politianmeldelse.

»Så kommer der en ny bunke af sponsorer af forsøg i 2020. De vil først blive rykket, og så går vi videre derfra med dem, som ikke får tingene i orden. Vi kommer med det her opråb, fordi det er vigtigt, at vi får de her data, så vi ikke både spilder samfundets ressourcer og lægernes samt ikke mindst patienternes tid,« siger Helle Harder.

Helle Harder oplyser, at hospitaler og universiteter har såkaldte GCP-enheder, der netop hjælper forskere og læger med at vejlede dem i at få uploadet deres resultater til de relevante myndigheder.

»Forskerne og lægerne har selv ansvaret, men de kan i mange tilfælde få hjælp til at få efterlevet det ansvar,« siger Helle Harder.