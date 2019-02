Hjørring Kommune har efter drøftelser med praktiserende læger fra det lokale KLU-udvalg indsendt et ønske til regionen om at reducere antallet af lægedækningsområder i kommunen. Det har gjort Tårs' eneste praktiserende læge vred.

Skal lægerne i Hjørring Kommune have mere fleksible rammer for placeringen af deres praksis? Eller skal de fem lægedækningsområder bevares, så kommunens læger ikke risikerer at klumpe sig sammen? Spørgsmålene deler i disse dage vandene i den nordjyske kommune. Baggrunden er, at Region Nordjylland er i færd med at hente input fra de enkelte kommuner […]