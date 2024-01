REPLIK: Vi kan helt tilslutte os, at der er behov for efter-/videreuddannelse inden for personlige behandlinger, men det passer ikke, at masteruddannelsen i personlig medicin ikke dykker ned i den meget specialiserede individualiseret farmakoterapi.

Først og fremmest vil vi gerne sige tak til Jan Trøst Jørgensen og Niels Westergaard for at give deres perspektiv på vores uddannelse i personlig medicin. Og for at bringe det farmaceutiske felt ind i den universitetsforankrede efter-/videreuddannelse, der er så central for vores Life Science-sektor og arbejdet med at skabe morgendagens personlige medicin.

Når det så er sagt, mener vi, at det rammer skævt, når kritikken går på, at uddannelsen ikke omfatter fag, der dykker ned i den meget specialiserede individualiseret farmakoterapi.

Vi er i tæt dialog med to af vores andre masteruddannelser, Master of Regulatory Affairs og Master of Industrial Drug Development, for at se på muligheder for en synergi med masteruddannelsen i personlig medicin

Masteruddannelsen er, som Jan Trøst Jørgensen og Niels Westergaard selv nævner det, nært koblet til den nationale strategi for personlig medicin, og der er har været en tæt dialog med Sundhedsministeriet om dens indhold, så uddannelsen sikrer ambitionen om forøget samarbejde mellem sundhedsvæsenet, Life Science-industrien og offentlige myndigheder, ligesom den skal skærpe samarbejdet mellem forskellige faggrupper, som f.eks. læger, bioanalytikere, molekylærbiologer og data scientists.

Uddannelsen giver derfor en bred introduktion til data- og omics-drevet medicin, herunder bl.a. et helt kursus om, hvordan der kan skabes evidens for effekten, og der er også andre kurser om etiske, juridiske og økonomiske problemstillinger. Den er tværprofessionel og henvender sig både til medarbejdere i Life Science-industrien, i sundhedsvæsenet og i et bredt felt af forskningsområder. Og den kan tages i sin helhed eller som enkeltkurser.

For at få en sammenhængende uddannelse med høj kvalitet, der kan leve op til både aftagerne og de politiske ambitioner, har vi truffet en række valg, når det kommer til indhold og fokusering. Det betyder bl.a., at individualiseret farmakoterapi ikke er en væsentlig del af den her uddannelse.

Når det er sagt, kan vi helt tilslutte os, at der er behov for efter-/videreuddannelse inden for personlige behandlinger, herunder regenerativ medicin og andre Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet er en central spiller på området og partner i reNEW, der forsker i udviklingen af bl.a. cellebaserede behandlinger. I samarbejde med DTU, der bliver vært for produktionsenheden CELLERATOR, Det Natur- og Biovidenskabelig Fakultet på KU og Lunds Universitet, er vi derudover i gang med at udvikle uddannelsestilbud på dette område.

Desuden er vi også i tæt dialog med to af vores andre masteruddannelser, Master of Regulatory Affairs og Master of Industrial Drug Development, for at se på muligheder for en synergi med masteruddannelsen i personlig medicin. Her ligger også perspektiver for efter-/videreuddannelse i den mere specifikke personlige behandling og koblingen til både sundhedssektor og Life Science-industri.

Det er derudover sandt, som Per Damkier skriver i sin kommentar til Jan Trøst Jørgensen og Niels Westergaards indlæg, at udbredt brug af individualiserede behandlinger foreløbig har karakter af undtagelsen og ikke reglen. Men der er i vores øjne grund til at tro, at individualiserede behandlinger indenfor bl.a. genterapi, cellebaserede behandlinger og målrettet immunterapi kommer til at spille en central rolle i fremtiden.

Samtidig giver den datadrevne medicin, som er en helt central del af masteruddannelsen i personlig medicin, muligheder for mere rationel og bæredygtig behandling med konventionelle lægemidler.

Det kan man allerede nu få indsigt i på vores masteruddannelse, som vi varmt vil anbefale Jan Trøst Jørgensen og Niels Westergaard at dykke yderligere ned i. Vi tror, at I vil blive overrasket over, hvor relevant den er.