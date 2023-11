De seneste måneders store mediefokus på tarmkræftsagen fra Aarhus Universitetshospital, og flere regioners vedvarende problemer med at levere screeningsundersøgelser til tiden. kan godt efterlade det indtryk i befolkningen, at dansk kræftbehandling er i alvorlige problemer. Ca. halvdelen af alle danske kræftpatienter begynder deres forløb uden for kræftpakkerne, hvilket måske kunne indikere, at der er brug for at styrke de diagnostiske centre i regionerne yderligere Virkeligheden er, at især de indtil videre fire nationale kræftplaner og indførelsen af kræftpakkerne har bidraget...