Et internationalt studie viser, at komplet revaskularisering reducerer risikoen for efterfølgende store hjertekar-problemer sammenlignet med kun at behandle den ansvarlige læsion med en ballonudvidelse. Resultatet er netop blevet præsenteret på den store årlige kongres for European Society of Cardiology (ESC), som i denne uge løber af stablen i Paris. Samtidig er resultatet blevet publiceret i […]