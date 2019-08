Schweizisk studie viser, at det er essentielt at være vedholdende med statiner for patienter med perifer arteriel sygdom.

Aldrig for sent med statiner mod blokerede arterier

Statiner reducerer dødeligheden blandt patienter med perifer arteriel sygdom (PAD – periferal Artery Disease), selv når patienterne først begynder behandlingen sent efter en diagnose. Det viser et nyt studie, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for European Society of Cardiology (ESC), som i disse dage løber af stablen i Paris. Studiet viser […]