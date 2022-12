Forpersoner jubler: Endelig følger pengene med psykiatriplanen

Den nye SVM-regering har sat de penge af til en 10-årig psykiatriplan, som det brede forlig i september blev kritiseret for ikke at gøre. Regeringsgrundlaget prioriterer yderligere 3 mia. kr. årligt til psykiatrien, og det skaber glæde hos forpersoner for psykiatriske selskaber.