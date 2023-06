Alt for få danskere med åreforkalkningssygdom kommer i kolesterolsænkende behandling

En stor dansk opgørelse viser, at for få patienter indlagt med åreforkalkningssygdom får undersøgt niveauet af LDL-kolesterol i blodet. Alt for få kommer i relevant behandling, og alt for få opnår at få sænket niveauet af LDL til under de anbefalede grænseværdier. Det er bekymrende tal, siger forsker.